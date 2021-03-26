Стало известно, когда запустят программу кешбэка за детский отдых

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Программу кешбэка за детский отдых планируют запустить уже этим летом. На данный момент формируется программа, которая позволит возмещать часть денег родителям.

Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, пишет ТАСС. Сама идея возвращать часть денег за детский отдых принадлежит партии «Единая Россия». Речь идёт о средствах, потраченных на покупку путёвки в детский лагерь.

Депутаты уверены, что предложенная ими инициатива поможет родителям организовать отдых своих детей после длительной самоизоляции. Сами же оздоровительные организации за счёт таких поездок получат дополнительные меры поддержки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что возможность получения кешбэка за приобретение детских путёвок станет хорошим финансовым подспорьем для семей.