https://static.news.ru/photo/605fd714-1d7d-11ea-90fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mspros.ru

Вкладчики лишённого лицензии ивановского Акционерного общества «Кранбанк» начнут получать выплаты не позднее 27 декабря. Об этом журналистам сообщили представители Агентства по страхованию вкладов.

Для финансовых возмещений по вкладам и оперативного приёма заявлений АСВ планирует привлечь к работе несколько банков-агентов. Их на конкурсной основе отберут до 19 декабря.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов. Однако в совокупности оно не должно превышать 1,4 млн рублей, отмечает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Невского народного банка и у Кранбанка.