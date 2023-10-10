Стало известно, когда в России обновят купюры с крупным номиналом Банк России представит обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей в октябре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный банк России 16 октября презентует обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, указано на сайте регулятора. Мероприятие состоится в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». На пресс-конференции будут присутствовать заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Гознак уже печатает новые банкноты. Известно, что по цвету они не будут отличаться от прежних, но дизайн будет более современным. Также у купюр появится больше защитных элементов.

Кандидат экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал, что выпуск обновленных купюр решит сразу две задачи: удовлетворит спрос населения на крупные купюры и защитит от фальшивомонетчиков.

Ранее Банк России вернул в оборот бумажные деньги по пять и 10 рублей. Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru объяснил, что решение регулятора связано со снижением себестоимости купюр и ростом цен на металл для чеканки монет. При этом, по его словам, такие купюры не будут широко использоваться из-за роста безналичных платежей. Первые денежные банкноты номиналом пять и 10 рублей уже запустили в Москве и Подмосковье.