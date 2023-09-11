Стало известно, когда в России начнут использовать китайские банкоматы Китайские банкоматы появятся в сети Сбербанка в 2024 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сбербанк начнет использовать китайские банкоматы в 2024 году, рассказал ТАСС первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По его словам, по своему качеству эти устройства не уступают существующим банкоматам.

Мы завершили пилот по тестированию китайских банкоматов, и одна из компаний признана соответствующей нашим стандартам. Я думаю, что в 2024 году у нас начнут появляться первые китайские банкоматы, они очень качественные, и я думаю, что наши клиенты не заметят разницы, — сказал Ведяхин.

Ранее Ситибанк уведомил своих клиентов о скором прекращении обслуживания в банкоматах. Все банкоматы планируется демонтировать до конца текущего года. Клиентам предлагается пользоваться мобильными приложениями для совершения финансовых операций. Причины отказа от банкоматов в Ситибанке не раскрыли.

В конце августа стало известно, что объем наличных денег в кассах банков и в банкоматах впервые преодолел планку 2 трлн рублей, по состоянию на 1 августа он достиг 2,07 трлн рублей. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов назвал одной из причин увеличения объема наличных денег желание россиян выгодно обменять валюту на рубли.