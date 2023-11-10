Стало известно, когда СПБ Биржа проведет зависшие расчеты Сердюков: СПБ Биржа проведет зависшие из-за санкций расчеты 13 ноября

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СПБ Биржа планирует провести зависшие из-за санкций расчеты по сделкам в понедельник, 13 ноября, сообщил глава площадки Евгений Сердюков. По его словам, которые приводит пресс-служба биржи, на площадке доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения ограничений.

Как отметил Сердюков, сейчас площадка совместно с юристами и Центробанком разрабатывает порядок действий для сделок с иностранными бумагами. После согласования этот документ будет опубликован, добавил он.

2 ноября Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских граждан и компаний. В список попала в том числе СПБ Биржа. После этого торговая площадка сообщила о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами. В пресс-службе биржи пояснили, что торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур.

Позже стало известно, что новым генеральным директором СПБ Биржи стал Евгений Сердюков. Он сменил на этом посту Романа Горюнова, который принял решение выйти из состава совета директоров. Заявлено, что главной задачей Сердюкова на новой должности станет разблокировка активов. Новый гендиректор подчеркнул, что СПБ Биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала.