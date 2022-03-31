Стало известно, когда Промсвязьбанк начнёт работу в Крыму

Промсвязьбанк планирует в течение нескольких месяцев начать работу в Крыму, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, в дальнейшем на полуострове могут начать работу и другие банки.

Я с руководителем банка, с [Петром] Фрадковым, разговаривал — у них настрой в ближайшее время зайти, развернуться, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова. <...> [На это необходимо] несколько месяцев, — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что необходимость работы банков в Крыму диктуется ключевой задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Она предусматривает вложение 1 трлн рублей в качестве инвестиций за ближайшие три-четыре года, и правительство заинтересовано в аналогичной сумме внебюджетных вложений. Однако без банковской системы выполнить эту задачу невозможно.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент российским бизнес-структурам в Крыму не стоит опасаться санкционных мер со стороны Запада. Он пригласил крупные компании, включая банки, работать на полуострове, и предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030-го. Президент призвал не сокращать объём финансирования программы создания комфортной городской среды в этих субъектах РФ.