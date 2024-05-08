Стало известно, когда прекратится рост цен на шоколад Кондитер Кацнельсон: цены на шоколад будут расти до момента падения спроса

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Цены на шоколад перестанут расти, когда на этот продукт упадет спрос, рассказал НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. По его словам, потребители могут найти альтернативу на свой кошелек.

Если плитка шоколада стоит 100 рублей — это одно дело, если 10 тысяч рублей — совсем другое. Но производитель не может работать на склад. Спрос и предложение будут регулироваться, естественно, цены растут, но шоколад, хоть и вкусный, и полезный, — не продукт первой необходимости, его можно заменить, — объяснил эксперт.

Кондитер отметил, что производитель должен находить такие взаимоотношения с торговлей, при которых она от него не отвернется. На первом плане у производителей прибыль, она интегральная на разные виды кондитерской продукции. Однако никто не захочет работать в убыток, добавил Кацнельсон.

Также, потребитель сам выбирает, сколько денег он может потратить на шоколад, подчеркнул кондитер. Кроме того, рынок растет, поэтому люди готовы тратить больше на кондитерские продукты, подытожил специалист.

Ранее врач-терапевт Константин Спахов рассказал, что для сердца и сосудов полезен горький шоколад, который содержит не менее 75% какао. Специалист подчеркнул, что этот продукт снижает давление и концентрацию холестерина в крови, улучшает состояние внутренних стенок сосудов, защищает от атеросклероза, инсультов и инфарктов.