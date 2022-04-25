Стало известно, когда китайский концерн выкупит долю Renault в АвтоВАЗе
Китайский автоконцерн может выкупить долю Renault в АвтоВАЗе в мае-июне
Сергей Князев
Сергей Князев
15:57, 25 апреля 2022
Фото: unsplash.com
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Неназванный китайский автоконцерн может выкупить у Renault долю в АвтоВАЗ в мае — июне этого года, сообщил ТАСС источник, близкий к АвтоВАЗу. Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании «Лада авто холдинг».
Сделка по продаже доли Renault может быть заключена до конца мая — середины июня, в качестве покупателя рассматривается один из китайских автоконцернов, — сказал источник.
Ранее о том, что долю французской Renault в отечественной компании «АвтоВАЗ» может выкупить один из китайских автоконцернов, также сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. До этого концерн Renault сообщил о планах по продаже АвтоВАЗа.
24 марта в компании «АвтоВАЗ» на фоне антироссийских санкций, в результате которых была серьёзно нарушена логистическая цепочка между Россией и странами Запада, сообщили о подготовке специальных версий моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию комплектующих из-за рубежа.
С 4 апреля компания «АвтоВАЗ» ушла в корпоративный отпуск до 24 апреля. За это время в компании планировали накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия.
21 апреля у АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач, заявил менеджер одного из дилерских центров в Тольятти. По его словам, спустя несколько месяцев на рынке нельзя будет найти ни одной Lada с «автоматом». Такая ситуация может затянуться на год и более.