Стало известно, какую выгоду получили российские майнеры от легализации Топ-менеджер Гумарова: легализация майнинга позволит игрокам работать с банками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легализация майнинга в России позволяет участникам рынка законно работать с банками, в том числе получить кредиты, заявила NEWS.ru коммерческий директор майнинговой компании Гульнара Гумарова. По ее словам, в РФ уже зарегистрировано свыше 700 подобных предприятий.

С августа 2024 года в России действует закон № 221-ФЗ, легализующий майнинг как предпринимательскую деятельность. По данным ФНС, уже зарегистрировались 722 компании и ИП: 606 майнеров и 116 операторов промышленного майнинга. Лидеры по регистрациям — Красноярский край, Иркутская область и Татарстан. Физлица могут майнить без оформления бизнеса, если потребление не превышает 6000 кВт·ч в месяц, — отметила Гумарова.

Она отметила, что до 25 апреля участники рынка обязаны впервые подать декларации по налогу на прибыль. Налоговая база рассчитывается на основе котировок криптовалют и данных бирж с ресурса «МайнингРеестр», напомнила собеседница.

Закон создал правовые основы для инвестиций. Это повысило доверие инвесторов к отрасли, так как они могут быть уверены в правовой защите своих вложений, что особенно важно для долгосрочных проектов. Инвесторы ценят стабильность и понятные условия, что делает отрасль более привлекательной. Легализация позволяет майнерам законно работать с банками, получать кредиты и использовать традиционные финансовые инструменты, — подытожила Гумарова.

Ранее директор Центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим рассказал, что серые майнеры похищают электричество в РФ на 10 млрд рублей в год. По его словам, добыча криптовалют, осуществляемая с нарушением правил, приводит к снижению доходов энергетических компаний.