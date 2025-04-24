Стало известно, какие убытки понесли банки из-за рассрочек на новостройки Риелтор Апрелев заявил: банки потеряли триллион рублей из-за рассрочек на жилье

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Российские банки потеряли примерно 1 трлн рублей из-за перехода к сделкам рассрочки на новостройки, заявил Общественной Службе Новостей риелтор Константин Апрелев. Он назвал такую модель продажи квартир интересной, однако труднореализуемой.

Что я имею в виду под сделками рассрочки? Это когда на период строительства — может, чуть меньше или чуть больше — банки вместе с застройщиками применяют механизм не стопроцентного наполнения эскроу-счетов, — пояснил Апрелев.

Он подчеркнул, что при оформлении рассрочек на новостройки банки и застройщики вынуждены идти на некоторые уступки, поскольку такая схема не полностью легальна. В качестве ее полностью законной и уже отработанной альтернативы он назвал траншевую ипотеку на строящееся жилье.

Ранее эксперт Банка России Александр Данилов заявил, что покупка жилья в рассрочку несет серьезные финансовые риски для заемщиков. По его словам, неверная оценка возможностей может привести к потере средств и штрафам.