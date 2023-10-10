Стало известно, как выросли цены на кофе в последние месяцы Компания «Эвотор»: в июле — сентябре цены на молотый кофе в России выросли на 4%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С июля по сентябрь цены на молотый кофе в несетевой рознице выросли на 4%, сообщили NEWS.ru в компании — разработчике онлайн-касс «Эвотор». При этом средние цены на продукты, которые исследует компания, выросли за это же время только на 1%. Сильнее, чем кофе, подорожали лишь шоколадные конфеты, мясные полуфабрикаты и творог, отметили в компании.

За три месяца — с июля по сентябрь 2023 года — молотый кофе подорожал в несетевой рознице на 4% (в целом динамика по ценам такая же, как и в крупной рознице), тогда как средние цены на продукты (которые исследует компания. — NEWS.ru.) выросли только на 1%, — рассказали в «Эвоторе».

В то же время шоколадные конфеты выросли в цене на 9%, а мясные полуфабрикаты и творог ― на 5%, отметили в компании. Там добавили, что в течение 2023 года цены на молотый кофе «очень сильно колебались — то росли, то падали — и начали снова повышаться с июля».

Россия уже пережила бурный рост цен на кофе прошлой весной. Так, по данным «Эвотор», в марте 2022 года цены на молотый кофе выросли на 16% к февралю и на 29% за год. В апреле случился еще более резкий рост ― кофе тогда подорожал на 21% (и на 53% к апрелю 2021 года). Этот скачок оказался одним из самых высоких в рознице. Для сравнения: в среднем в апреле 2022 года цены на продукты выросли на 25% к 2021 году.

В целом с февраля по май 2022 года молотый кофе подорожал на 43%. Затем цены в несетевой рознице стабилизировались и даже начали снижаться.

Эксперты отмечали, что единственным фактором роста цен на кофе является ослабление рубля. По этой же причине может снизиться и качество кофе в российских кофейнях. По словам менеджера по продажам компании — импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко, кофе закупается в долларах, поэтому владельцы соответствующих заведений могут начать делать выбор в пользу низкокачественных продуктов.