Стало известно, как выросли цены на цветы за последние три месяца Эксперт Канунникова: цены на цветы за три месяца выросли на 20-30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на различные виды цветов в рознице за последние три месяца выросли на 20-30%, сообщила NEWS.ru директор цветочной мастерской MotleyGrass Наталья Канунникова. Она также отметила, что цветочный бизнес сейчас сильно зависит от санкций, в том числе от изменений в логистике и цен на топливо.

На данный момент цены выросли на 20-30% по сравнению с тем, что было три месяца назад. Что будет 1 сентября, невозможно даже угадать. У нас нехорошее предчувствие. Мы уже выложили предложение на 1 сентября по текущим ценам, но насколько они вырастут к 30 августа и как будет дальше, большой вопрос, — сказала Канунникова.

По ее словам, цветов после введения санкций привозить стали физически меньше, и теперь сложнее найти какие-то редкие сорта, на которых специализируется ее компания.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, как санкции влияют на рынок цветов в России и на сколько могут подорожать букеты к 1 сентября.

В апреле 2022-го года Евросоюз ввел пятый пакет санкций. В нем среди прочего запрещалось доставлять в Россию посадочный материал для цветоводства — луковицы, клубни, привитые и непривитые розы, рододендроны, азалии, иные части растений. В регламенте совета ЕС отмечалось, что компетентные органы государств—членов Евросоюза могут сами разрешить поставки товаров из этого перечня, если решат, что те или иные позиции необходимы для гуманитарных целей.