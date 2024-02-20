Стало известно, как США подпортили торговлю России и Турции Reuters: указ Байдена осложнил торговлю между Россией и Турцией

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Джо Байден

Указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против России привел к негативным последствиям для торговли между РФ и Турцией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что документ напрямую не касался энергетики, но замедлил перечисление некоторых платежей за российскую нефть и ударил по турецкому экспорту.

Действия США ввести санкции против финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, заморозили турецко-российскую торговлю. Были нарушены или замедлены некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт, — говорится в материале.

Источник в банковском секторе Турции ранее сообщил РИА Новости, что Москва и Анкара для решения проблем с денежными переводами, возникшими из-за санкционного давления США, обсуждают создание турецко-российского банка. При этом по существу пока ничего не решено.

До этого стало известно, что Москва и Анкара обсуждают создание турецко-российского банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США. При этом по существу пока ничего не решено.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило о введении ограничений против России со стороны китайских банков. По его данным, санкции были введены государственными банками Китая из-за угроз США.