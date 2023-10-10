Госрасходы на доплаты к пенсиям сократят в следующие три года В России сократят траты на региональные доплаты к пенсиям в 2024-2026 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы бюджета России на региональные социальные доплаты к пенсиям сократятся в ближайшие три года. Об этом стало известно NEWS.ru после ознакомления с правительственным проектом бюджета на 2024-2026 годы. В нем соответствующие траты заметно меньше, чем планировалось предыдущим законом о бюджете, на 2023-2025 годы.

В связи с уточнением численности получателей выплат бюджетные ассигнования

на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2024 году сократятся на [почти] 5,2 млрд рублей, в 2025 году — на 752,9 млн рублей, в 2026 году — на 773,8 млн рублей, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время на 3,6 млрд рублей больше в следующем году выделят на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в 2024 году. Эту сумму планируется увеличить в разы в последующие годы, но эти цифры еще могут сильно скорректировать через год.

Кроме того, в 2026-м планируется на 26,7 млн рублей сократить дополнительное пенсионное обеспечение — то есть негосударственные пенсии — работников организаций угольной промышленности.

Уменьшат и доплаты на жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан в связи с изменениями данных для расчетов таких доплат. В 2024 году сокращение составит почти 5 млрд рублей, в 2025-м — 3,7 млрд рублей, в 2026-м — снова около 5 млрд рублей. На компенсации льготникам оплаты взноса на капитальный ремонт жилых домов выплаты сократят в 2024 году на 91,7 млн рублей, в 2025-м — на 85,3 млн рублей, в 2026-м — на 78,1 млн рублей.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, на что еще власти порежут расходы.

Рассматривать проект бюджета на 2024-й и плановые периоды 2025–2026 годов в Госдуме начнут 16 октября, заявил ранее журналистам председатель бюджетного комитета нижней палаты Андрей Макаров. На первое заседание комитета придет лично министр финансов Антон Силуанов. Затем в октябре-ноябре пройдут три чтения в Госдуме, в рамках которых могут внести правки, а также заседание Совета Федерации. После этого закон подпишет президент.