Стало известно, скажется ли подорожание нефти на стоимости бензина

Рекордное подорожание нефти марки Brent никак не скажется на стоимости бензина. Вопросы разгона цен на чёрное золото являются чисто политическими и никак не касаются экономики. Об этом «360» рассказал вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Что движет финансовым капиталом, который разгоняет то выше, то ниже вопрос цены на нефть. Он не является экономическим, он лежит в политической плоскости. Всё это торгуется на бирже, и в чьих интересах, кто сейчас разгоняет цены на нефть, мы не знаем, — отметил эксперт.

По словам Гусева, когда растёт цена на нефть, этот процесс находится совершенно в другом измерении, которое не имеет ничего общего с экономической ситуацией в мире. Поэтому изменение цен на сырьё никак не будет влиять на стоимость бензина. Кроме того, в России есть все необходимые механизмы, которые защищают потребителей от возможных скачков цен на топливо.

Ранее стало известно, что стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent к 09:15 мск 28 сентября достигла $80,57 за баррель. Такая цена была зафиксирована впервые с октября 2018 года.