Стало известно, как санкции США против МосБиржи повлияют на население Экономист Остапкович: население почти не пострадает от санкций против МосБиржи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Население меньше всего пострадает от санкций США против Московской Биржи, рассказал «Москве 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, россиянам не следует переживать из-за новых ограничений.

Население пострадает меньше всего, потому что и счета долларовые останутся нетронутыми, и торговля в банках будет, покупка и продажа. Проблемы могут возникнуть для экспортеров и импортеров, которым нужна валюта, — объяснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что не нужно экстренно покупать доллары, так как сейчас они могут стоить по 200 рублей. Кроме того, ситуация должна измениться в течение 10 дней.

Возможно, доллар сначала немного подрастет, однако не следует ждать какого-то критического взрыва курса, добавил Остапкович.

Ранее налоговый юрист Александр Хаминский заявил, что санкции против Московской Биржи не смогут серьезно повлиять на покупку валюты. Эксперт подчеркнул, что финансовые институты успели адаптироваться к ограничениям. После того как МосБиржа подпала под санкции США, некоторые обменные пункты действительно попытались резко поднять стоимость продаваемой валюты.