Стало известно, как санкции повлияли на вывоз металлолома за рубеж Эксперт отрасли Ковшевный: санкции существенно повлияли на вывоз металлолома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные санкции существенно повлияли на вывоз металлолома из России за рубеж, сообщил эксперт отрасли Виктор Ковшевный. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он подчеркнул, что экспорт лома черных металлов сократился на 25%, а цветных — на 50%.

При этом рынок начинает адаптироваться к ограничениям. Глава Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что в марте 2023 года стоимость выросла на 23% за кусок лома 3А — одна тонна стала стоить 24,8 тысяч рублей. Основатель общества ломовиков России Олег Зубков уточнил, что многие металлурги, потеряв выход на европейский рынок, сумели быстро переориентироваться на российский. Он добавил, что спрос на продукцию внутри страны растет со стороны девелоперов за счет поддержки льготной ипотеки.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что существенную поддержку рынку оказывает гособоронзаказ. По его словам, для производства военной техники нужны как сталь, так и цветные металлы.

Ранее стало известно, что один из крупнейших производителей меди в Европе, немецкая компания Aurubis AG, оказался жертвой обширных хищений, которые могут привести к значительным убыткам в сотни миллионов долларов. Компания обнаружила несоответствия в данных о запасах и поставках металла в своем немецком подразделении.