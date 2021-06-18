Стало известно, как россияне выбирают ипотечный банк

https://static.news.ru/photo/079f56ce-d04e-11eb-932d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными критериями выбора ипотечного банка стали размер процентной ставки, скорость выхода на сделку и быстрота одобрения ипотеки. Об этом пишет РБК.

Скорость выхода на сделку становится всё более значимым фактором при выборе ипотечного банка. Так, в 2020 году об этом заявляли 15 % заемщиков, тогда как в 2021 году уже 18%. То же самое можно сказать и про быстроту выхода на сделку. Это значение увеличилось с 19% в 2020 году до 24% в 2021 году.

Несмотря на значимость размера процентной ставки, этот показатель уверенно снижается. В 2021 году лишь 71% респондентов заявили о важности этого вопроса, что на 6% ниже прошлогодних показателей.

На первичном рынке тенденция проявляется сильнее: чувствительность к ставкам для новостроек снизилась с 88% в июле 2020 года до 71% в апреле 2021 года, — сообщается в исследовании Райффайзенбанка.

Кроме того, размер ставок в различных банках почти на одинаковом уровне. Поэтому потенциальные заёмщики стали обращать внимание на другие важные факторы: комфорт в процессе сделки и скорость принятия решения. Результатом стала более избирательная политика россиян при выборе банка. Теперь средний заёмщик обращается не более чем в один-два банка.

Ранее стало известно, что банки предупредили россиян об удорожании кредитов. Ставки в ближайшее время вырастут на 0,3–1 п. п.