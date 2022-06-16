Стало известно, как Россия зарабатывает вопреки санкциям

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России удаётся зарабатывать на рынке энергетики и промышленности вопреки санкциям, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитиков. Так, в марте и мае страна получила около $98 млрд за экспорт ископаемого топлива, причём 61% направили в Евросоюз.

Кроме того, после заявления «Газпрома» о снижении поставок по газопроводу «Северный поток» выросли цены на газ, отмечают специалисты. При этом Индия вывела европейских сотрудников и предприятия из производственной цепочки с российской нефтью. Индийские нефтеперерабатывающие заводы наращивают импорт российского сырья и реэкспортируют его по гораздо более высоким ценам.

Что касается промышленности, то стоимость стали и стального проката в России снизились на 40% и сравнялась с ценами ведущих торговых площадок за рубежом.

15 июня заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что введенные в отношении России санкции могут стать избыточными. Ограничительные меры против Москвы вызывают озабоченность побочными эффектами, которые выражаются в виде инфляции и негативного влияния на экономику стран Запада, отметил он на слушаниях в конгрессе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. Данный факт признают международные эксперты, в том числе из Америки, отметил он.