Экономист объяснил, как Россия стала лидером поставок нефти в Китай Руководитель ФНЭБ Перов объяснил, как Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

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Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай за счёт скидок, объяснил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Иные преимущества у РФ найти трудно, так как трубопроводный экспорт в КНР ограничен, отметил он в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Российские поставки нефти выгодны КНР из-за сложной геополитической ситуации. РФ вынуждена совершать пресловутый поворот на Восток, а главным нашим конкурентным преимуществом остаётся дисконт, — сказал Перов.

Он добавил, что российские потери из-за экспорта нефти в Китай и Индию компенсируются высокими ценами на сырьё, но тренд глобальных рынков уже меняется. Увеличивается ставка Федеральной резервной системы США, что в будущем это коснётся рынков сырья и энергетики. Высокая стоимость нефти поможет России в среднесрочной перспективе, в дальнейшем надо готовиться к новому раскладу сил, считает экономист.

В мая Китай нарастил закупку российской нефти на 55% по сравнению с прошлым годом. Поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России составили почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в день.