Стало известно, как Россия сможет платить по гособлигациям без дефолта РБК: условие выпусков гособлигаций России даст возможность платить в рублях без дефолта

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Решение США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание гособлигаций России в долларах, повысило риск дефолта по этим бумагам. Однако условия выпусков оставляют России шансы избежать такого сценария, пишет РБК.



Так, в документации российских выпусков присутствует условие «Возмещение в другой валюте» которое допускает выплаты в рублях, если санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте. Другой пункт предполагает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, платёжное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученную валюту на аналогичную сумму в долларах. Как сообщил глава отдела политических рисков консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс, это положение позволит России доказывать отсутствие дефолта, если иностранные держатели её бумаг действительно смогут обменять полученные рубли на доллары.

Также Россия может сохранить возможность долговых выплат в евро неамериканским держателям. 4 мая Еврокомиссия сообщала, что европейские санкции не запрещают российскому правительству обслуживать евробонды, выпущенные до 9 марта. Кроме того, правительство Великобритании 1 апреля разрешило использовать британскую финансовую инфраструктуру для проведения платежей по суверенному долгу по крайней мере до 30 июня. Кроме того, неамериканские инвесторы смогут обменять рубли на доллары через Национальный расчётный депозитарий, который не находится под санкциями, и у них не будет оснований заявлять о дефолте.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут её к техническому дефолту. Эксперт отметил, что объявление дефолта станет признанием эффективности санкций и давления на страну. Он также признался, что технический дефолт никак не повлияет на российскую экономику, так как из-за санкций российский бизнес и так закрыт от внешних займов. В этом случае нужно опираться на займы от восточных стран, включая Китай.