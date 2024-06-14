Стало известно, как растут поставки российских аграриев в КНР Рост поставок сельхозпродукции из РФ в Китай превысил 40% в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Борис Титов

Поставки сельхозпродукции из России в Китай выросли на 40% с лишним в прошлом году, сообщил в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов. Это произошло на фоне того, что КНР ограничила торговлю аграрной продукцией со Штатами. Он отметил, что в этом смысле Россия для Китая — «большая возможность», а Китай для России — огромный рынок, которого раньше не было.

В США ввели запретительные ввозные пошлины на китайские автомобили, аналогичная ситуация и с высокотехнологичной продукцией из КНР. <…> В ответ Пекин повышает пошлины на ввоз сельхозпродукции из США. И тут выигрывают наши аграрии, поставляя все больше продукции в Китай. Поставки только за прошлый год выросли более чем на 40%, — сказал Титов.

При этом в правительстве РФ обсуждают создание новой системы для получения и отправки платежей по линии Россия — Китай, отметил он. Сейчас, по его словам, платежи за экспорт и импорт проходят с помощью китайской системы CIPS. Работать же с российской системой передачи финансовых сообщений (СПФС) сложнее, говорит омбудсмен.

В 2022 году, когда начались боевые действия на Украине и за ними последовали масштабные санкции против России, в том числе постепенный отказ Запада от энергоносителей из РФ, Китай начал покупать нефть из РФ со скидками до 30% и также просил скидки на газ. Как Россия может обходить западные ограничения — в материале NEWS.ru.