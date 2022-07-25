Стало известно, когда Европа полностью лишится российского газа Энергетик Юшков: полный отказ Европы от российского газа уже начался

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look press

Вполне возможно, что поставки российского газа в Европу действительно полностью остановятся, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя соответствующее заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Аналитик отметил, что ЕС, вероятно, откажется от углеводородов либо «насильно» в ближайшей перспективе, либо через несколько лет после поисков альтернативных источников энергии. Собеседник добавил, что сотрудничество ЕС и Москвы и так деградирует с каждым новым санкционным пакетом Запада против РФ и «единственное, что остается из крупной торговли, — газ».

Отношения ЕС и РФ деградируют с каждым новым санкционным пакетом Запада против Москвы. Единственное, что остается из крупной торговли, — газ. Импорт угля запретят 10 августа, с 5 декабря — импорт нефти морским путем, по «Дружбе» — с 31 декабря Германия и Польша. Полный разрыв в газовой сфере не исключен. Вопрос в том, станет ли он апогеем санкционной борьбы РФ с ЕС или это произойдет через пару лет, когда ЕС более-менее безболезненно для себя откажется от нашего газа и найдет альтернативу — уголь, атом, гидро, возобновляемые источники энергии, — рассказал Юшков.

Он напомнил, что газопровод Ямал — Европа и так не работает после ареста Польшей доли «Газпрома» в операторе EuRoPol и ответных санкций РФ, транзит через Украину резко упал после отказа Киева одобрять заявки через газораспределительную станцию «Сохрановка», так как мощности проходят по территории ЛНР.

А что будет, если Киев потеряет участок границы с РФ через Суджу? Вообще перестанут качать? Остается «Северный поток» и «Турецкий поток», для СП-1 до сих пор не привезли турбины из Канады, а еще четыре ждут отправки на ремонт в «Портовой», хотя Siemens получил исключение из санкций на ремонт пяти турбин, но их не забирают, а значит, СП-1 постепенно остановится после выработки ресурса другими турбинами, — объяснил Юшков.

По его словам, при таком сценарии «останется „Турецкий поток“, более важный для Балкан. Он запитывает этот регион, а также Венгрию и Австрию». Энергетик подчеркнул, что на фоне колоссального дефицита газа зимой отказавшаяся переходить на оплату в рублях Болгария может «просто так» прекратить транзит газа в другие страны и даже начать незаконный отбор углеводородов. Юшков добавил, что на фоне возможного разрыва с ЕС в газовой сфере России необходимо нарастить строительство средне- и крупнотоннажных СПГ-заводов, прокладывать «Силу Сибири — 2» для торговли с Азией, в частности с Китаем. Эксперт добавил, что новая волна возведения СПГ-мощностей в Европе пройдет в 2025–2030 годах для создания альтернативы трубопроводному сырью из РФ.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. В интервью агентству DPA она заявила, что это «рано или поздно» произойдет. По ее словам, сейчас Россия лишь частично поставляет или вообще не поставляет газ в 12 стран — членов ЕС.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, у Москвы есть все технические возможности для выполнения обязательств, однако она этого не делает.