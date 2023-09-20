Стало известно, как повышение пошлин отразится на цене бензина и дизеля НТС: после повышения экспортной пошлины цены на бензин и дизель могут снизиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временное действие обсуждаемой в правительстве повышенной пошлины на экспорт нефтепродуктов может привести к снижению оптовых, а, возможно, и розничных цен на топливо, заявил NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. По его словам, в кабмине вряд ли планируют вводить заградительные пошлины надолго. Соответственно, дефицита топлива, которого опасается глава «Газпромнефти» Александр Дюков, можно не бояться, считает эксперт.

Если повышенная пошлина будет действовать несколько месяцев, например, до конца года, это приведет к снижению биржевых цен, а, возможно, и розничных цен на топливо. К этому времени цены должны стабилизироваться также за счет сезонного фактора: традиционно с конца осени и до начала вечны спрос на нетфепродукты снижается, — заявил в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

Однако насколько именно могут снизиться цены, эксперт сказать затруднился.

Он допустил, что, если заградительная пошлина на нефтепродукты будет введена на длительный срок, есть риск возникновения дефицита на внутреннем рынке. Однако повышение пошлины следует воспринимать не как меру длительного действия, а в качестве стоп-крана, который позволит взять паузу и в дальнейшем выработать решения для стабилизации рынка, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство РФ обсуждает повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты в качестве одной из возможных мер по стабилизации топливного рынка. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил журналистам, что такая заградительная пошлина на коротком отрезке времени может привести к излишку топлива и снижению внутренних цен. Но если такие меры будут недостаточно точно просчитаны, это может привести к дефициту на рынке моторных топлив, считает он. Дюков пояснил, что из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность НПЗ в России и, соответственно, уменьшатся объемы переработки нефти. В итоге, по его словам, это может привести к нехватке топлива.