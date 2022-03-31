Стало известно, как параллельный импорт помешает правообладателям

Легализованный в России механизм параллельного импорта помешает правообладателю выявлять контрафакт, рассказал руководитель направления процессуального права Rödl & Partner Алексей Федоряка изданию АБН. При этом такой ход снижает цены и повышает предложение, так что для потребителя он скорее позитивный, считает эксперт.

Проблема заключается в том, что при легализации этого механизма правообладателю будет сложнее контролировать, выявлять и пресекать случаи контрафакта. Потому что количество товара и его поставщиков возрастёт и отследить оригинальность товара станет труднее, — сказал Федоряка.

Он объяснил, что параллельный импорт позволяет ввозить оригинальный товар без согласия правообладателя. Так что напрямую к увеличению количества контрафакта он не ведёт.

Ранее кабмин РФ издал отдельный указ, касающийся легализации параллельного импорта. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, такой механизм нужен, чтобы удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары в условиях санкций. Ранее их продажа в стране была запрещена без разрешения правообладателя.

В свою очередь в Минпромторге сообщили, что отмена ответственности за параллельный импорт не означает легализацию контрафактной продукции. В министерстве подчеркнули, что речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.