Стало известно, как новые антироссийские санкции повлияют на Европу

Британская газета Financial Times оценила влияние возможных новых антироссийских санкций на Европу. Как сообщает издание, страны ЕС подготовлены к введению жёстких санкций хуже, чем Москва, и от них могут пострадать в том числе энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы.

Издание отмечает , что из-за возможных ограничений Европа может столкнуться с нарушением торговых связей, усилением инфляционного давления и ухудшением работы огромного количества предприятий. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что усиление напряжённости может привести к «росту затрат во всей структуре цен» в экономике еврозоны. Кроме того, Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Евросоюз: на неё приходится около 40% импорта природного газа и почти треть импорта сырой нефти.

Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу, — заявил ведущий аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рональд Смит.

По мнению брюссельского аналитического центра Bruegel, ЕС потребуются «трудные и дорогостоящие решения» по сдерживанию промышленного и потребительского спроса, чтобы пережить крупномасштабные перебои с поставками газа до лета. А такие европейские нефтяные группы, как BP, Total и Shell, могут столкнуться с проблемами в отношении совместных предприятий в России.

ЕС может также столкнуться с нехваткой стратегического сырья, включая активно экспортируемые Россией алюминий, никель, медь и платину. Также Россия поставляет около 40% мирового объёма палладия, который необходим для снижения токсичности выхлопных газов, и около 30% поставок титана, который имеет решающее значение в аэрокосмической промышленности.

Ранее рейтинговые агентства S&P и Fitch предположили, что российской экономике грозит серьёзный ущерб, даже если полномасштабного «вторжения» на Украину и не произойдёт. На ситуации в стране крайне негативно скажутся вероятные последствия роста напряжённости между Москвой и Западом, а риск введения строгих санкций сохранится. Он будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и ослабит интеграцию России в мировую экономику.