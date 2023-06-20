Стало известно, как может вырасти прибыль российских банков в этом году Вице-президент банковской ассоциации Войлуков ждет роста прибыли российских банков в 10 раз в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибыль российских банков по итогу 2023 года вырастет в 10 раз по сравнению с уровнем 2022 года. Таким прогнозом в интервью NEWS.ru поделился вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. В 2022 году прибыль банков стала худшей за семь лет, составив 203 млрд руб. В этом году Войлуков ждет около 2 трлн руб.

По итогам этого года мы ожидаем более позитивных результатов. И результаты первого квартала это подтверждают (чистая прибыль банков в феврале составила 293 млрд руб., в марте — 330 млрд руб. — NEWS.ru.). Понятно, что осталось много нерешенных вопросов. Плюс санкции, которые создают дополнительные сложности. Но ждем, что прибыль банков будет больше, чем в 2022 году — порядка двух триллионов рублей, — сказал Войлуков.

Он пояснил, что доходы банков зависят от клиентов, и во многом, именно от бизнеса, который берет кредиты. И бизнес не останавливал свою работу, в том числе благодаря господдержке, добавил представитель ассоциации.

Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в ближайшие три года Россию может покинуть 50 банков. Во-первых, это «дочки» иностранных банков. Вторая группа — небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям и в основном обеспечивают их платежи. В условиях санкций на обслуживании конкретных предприятий будет тяжело заработать — не все эти банки смогут перестроиться, к примеру, под предоставление кредитов. Третья группа — банки, принадлежащие большим группам государственных или частных компаний. Расходы на такие банки их собственники будут сокращать и кредитные организации начнут уходить с рынка, ожидает Сухов.