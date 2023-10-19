Стало известно, как может подорожать пиво с введением минимальной цены Эксперт Чеглов: дешевое пиво может подорожать на 10–15% при госрегулировании цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В случае введения госрегулирования цен на слабоалкогольные напитки пиво из низкоценового сегмента может подорожать на 10–15%, заявил NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так эксперт прокомментировал новости о возможном введении в России госрегулирования цен на слабоалкогольные напитки. А вот дефицита опасаться не стоит, добавил он.

Стоимость пива из низкоценового сегмента может увеличиться на 10–15%, особенно в регионах. В общепите цены на пиво могут вырасти на 10%, но это уже из стремления заработать «на волне информационной обработки населения». На основной [ценовой] сегмент [пива] нововведение не повлияет. И дефицита ждать не стоит. Скорее, скорректируется спрос, — сказал Чеглов.

По мнению Чеглова, инициативу, скорее всего, примут, так как она находится «в рамках существующего тренда на маркировку и контроль товародвижения». При этом эксперт отмечает, что в дополнение к ценовому регулированию напрашивается ужесточение стандартов качества.

Пиво — это как раз тот товар, по которому возникает много вопросов в части качества, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Минфин изучает вопрос о введении госрегулирования цен на пиво, сидр и медовуху, пуаре и другие слабоалкогольные напитки. Соответствующее обращение в ведомство направила группа депутатов Госдумы. Они считают, что цены на слабоалкогольные напитки должны регулироваться по аналогии с крепким алкоголем, в том числе водкой и коньяком.

С 2024 года минимальная стоимость водки в продаже может вырасти с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, а коньяка — с 517 до 556 рублей за аналогичный объем. Также Минфин предложил внести ром в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице. Она может составить 403 рубля за пол-литра.