Стало известно, как могут вырасти цены на ягоды к августу Глава Ягодного союза Козий: цены на землянику и смородину могут вырасти на 20%

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Стоимость ягод в России к августу может вырасти на 20%, заявила в беседе с НСН глава Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, такая тенденция связана с импортной продукцией, так как российские производители стараются сдерживать показатели, но и они не могут работать себе в убыток.

Себестоимость выросла, цены реализации будут расти, производителям некуда деваться. В среднем мы ожидаем роста цен на ягоды на 20–30%. Оценка в 8–16% очень оптимистичная в целом по рынку, — уточнила Козий.

Руководитель объединения уточнила, что многие сорта малины в стране начинают спеть в середине августа, поэтому пока рано говорить о росте ее стоимости. При этом цены на садовую землянику повысились из-за сокращения урожая. Проблемная ситуация также наблюдается со смородиной, так как большая часть насаждений пострадала от весенних заморозков.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что черника, клубника и клюква являются теми ягодами, которые продлевают жизнь человека. Она добавила, что американские специалисты проводили исследование об их пользе в течение 20 лет.