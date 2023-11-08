Стало известно, как могут подорожать допуслуги мобильных операторов Эксперт Муртазин: допуслуги операторов могут подорожать в 1,5-2 раза в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительные услуги мобильной связи в следующем году могут вырасти в цене в 1,5-2 раза. Об этом NEWS.ru сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдара Муртазин. Так он прокомментировал отмену четырьмя операторами платы за раздачу интернета с мобильного и сохраняющуюся необходимость в обновлении импортного оборудования, которое дорожает из-за слабого рубля.

Дорожать будут все дополнительные услуги. То есть все, которые не входят в тариф и оплачиваются отдельно. Рост цен в зависимости от услуги составит от 50% до 100% (то есть в 1,5-2 раза. — NEWS.ru.), — сказал Муртазин.

Он уточнил, что речь идет о дополнительных пакетах минут, услуг, гигабайт, определителе анонимных номеров, замене гудков на мелодии, антивирусов от операторов и т.д.

Ранее четыре оператора сотовой связи после жалоб абонентов и запросов ФАС заявили, что отменят плату за раздачу интернета с телефона. Так, «Мегафон» уже отменил плату за режим модема на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче. Теле2, сославшись на технические особенности по перенастройке тарифных планов, сообщил, что отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря. «Билайн» же, по данным ФАС, сделает это на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. В отношении же тарифов с безлимитным интернетом компания еще оценивает сроки перехода на бесплатную раздачу. Тем не менее, как сообщили ФАС, конкретизировать даты для ведомства «Билайн» должен тоже до 1 декабря. МТС сообщит о сроках позже.