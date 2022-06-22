Стало известно, как логистическим компаниям избежать убытков от санкций Эксперт в области транспорта Макарова рассказала, как логистическим компаниям избежать убытков от санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для перевозчиков из Евросоюза нужно ввести зеркальные ограничительные меры, чтобы российские логистические компании избежали убытков от санкций, сообщила эксперт в области транспорта и логистики Елена Макарова. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он объяснила, что так удастся обеспечить перевозчикам из России стабильную загруженность и прибыль.

После запрета со стороны ЕС на грузоперевозки с РФ действительно возник профицит фур на российском рынке. К сожалению, большинство транспортных компаний сейчас несут убытки, поскольку содержание крупных автопарков сейчас становится невыгодным. На самом деле точечные поездки в ЕС по-прежнему осуществляются, но мы понимаем, что это очень дорогое удовольствие. Конечно, нужны ответные меры: фурам из Евросоюза необходимо запретить беспрепятственные поездки по России, а груз перегружать на транзитных границах, — сказала Макарова.

Она добавила, что уже есть информация о подготовке отдельных мер поддержки для логистических компаний на 25 млрд рублей. По мнению Макаровой, это очень правильное решение, дотации помогут фирмам пережить кризис, создать новые цепочки для перевозок и сохранить сотрудников.

На фоне антироссийских санкций компаниям-перевозчикам уже пришлось переплатить порядка 68 млрд рублей. Если обстановка не будет меняться, то дополнительные издержки до конца года могут составить ещё 265 млрд рублей, предупредила ранее Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.