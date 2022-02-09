Стало известно, как цены на стройматериалы повлияли на госконтракты

Стало известно, как цены на стройматериалы повлияли на госконтрактыРБК: рост цен на стройматериалы привёл к расторжению четверти всех контрактов в 2021 году
За 2021 год было расторгнуто более 38 тысяч госконтрактов в сфере строительства на общую сумму более 1 трлн рублей. Это 26% от суммы всех строительных госконтрактов, заключённых в прошлом году. Основной причиной этого стал рост стоимости стройматериалов, из-за которого сметы контрактов перестали соответствовать реалиям рынка, пишет РБК.
Как
При этом подрядчики не могут сами расторгнуть контракты, они прекращают действие или по предложению заказчика, или в судебном порядке. Дать подрядчикам право расторжения договоров в одностороннем порядке при определённых ситуациях предлагается в «дорожной карте» по поддержке инфраструктурного строительства, которую в январе 2022 года утвердил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что дорожная карта предусматривает расширение механизма компенсации роста цен на стройматериалы и его распространение на уже исполненные контракты, а подрядчикам будут предлагаться премии за досрочное завершение работ и введение объекта в эксплуатацию. В расчёте контрактов предлагается учитывать реальную рыночную зарплату строителей, а также утвердить типовые условия строительных госконтрактов, в которых будет чётко прописана ответственность как подрядчиков, так и заказчиков.