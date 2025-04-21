Стало известно, что не позволит Киргизии отказаться от российского газа Аналитик Юшков: Киргизия не найдет газ дешевле российского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За ту же цену, по которой Киргизия покупает газ у России, она не сможет это делать больше нигде, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, «Газпром» организовал поставки в эту страну почти по себестоимости.

«Газпром» поставляет газ в Киргизию фактически по себестоимости. Такой низкой цены на газ, [как в России], Киргизия нигде не найдет, — сказал Юшков.

По словам эксперта, небольшие объемы голубого топлива соседняя страна могла бы покупать у Узбекистана и Туркмении, однако стоимость будет выше, чем в России. Для Москвы же никаких экономических проблем от прекращения заказов из Бишкека не будет, добавил Юшков.

Ранее стало известно о планах Киргизии отказаться от российского газа. В частности, глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что строительство новой железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан позволит создать альтернативный маршрут поставок в республику газа в обход России. Так он отреагировал на рейд в московской бане с мигрантами и их последующей депортацией.