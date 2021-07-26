Стало известно, что использует ЕС для экономической борьбы с Россией

Евросоюз использует углеродный налог для экономической борьбы с Россией. При этом в нём заложена ещё и политическая составляющая. Об этом «Экономика сегодня» сообщил директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Роль экологического фактора повышается во всех странах мира. Мы видим, что Россия вышла на рынок с ценными бумагами, являющимися «зелёными облигациями», «зелёные» принципы внедряются в деловую практику многих компаний, — отмечает эксперт.

Со временем мировая экономика изменится и принципы экологичности будут активно внедряться в жизнь. На сегодняшний день всё это находится на уровне разговоров, сообщает Климанов. Кроме того налоговая нагрузка на бизнес из-за чистой энергетики значительно повысится. Это необходимо для того, чтобы компании проявляли большую ответственность при выборе направлений деятельности с точки зрения экологичности.

При этом российские металлурги, по словам эксперта, были готовы идти в ногу со временем и меняться в соответствие с современными принципами развития мировой экономики. Однако позиция Евросоюза в этом плане на корню усложняет положение металлургических компаний.

Ранее стало известно, что металлурги призвали РФ больше вкладываться в «зелёную» инфраструктуру. «Северсталь» призвала российские власти создать экологичную инфраструктуру для выполнения климатических целей. В компании подчеркнули, что ожидают от российского правительства конкретных изменений в законодательстве страны касательно глобальных климатических изменений.