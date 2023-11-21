Стало известно, что хочет сделать обвиненный в махинациях глава Binance WSJ: гендиректор Binance признает вину в отмывании денег и покинет пост

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чанпэн Чжао

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао намерен признать себя виновным в отмывании денег и уйти в отставку, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, предприниматель пойдет на это в рамках сделки, позволяющей компании продолжить работу.

Как утверждают источники, свою позицию Чжао огласит в ходе судебного заседания. Также криптобиржа должна будет выплатить штрафы на сумму $4,3 млрд.

Ранее судебный иск к Binance и ее генеральному директору подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Регулятор обвинил руководство биржи в операциях с ценными бумагами без необходимой регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. В заявлении также говорится, что Binance и непосредственно Чжао публично говорили о запрете клиентам в США проводить транзакции на бирже, но на деле они обходили собственные механизмы контроля и негласно разрешали американцам принимать участие в торгах.

Binance является ведущей мировой системой для торговли цифровыми активами. Криптобиржа была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэн Чжао. В 2021 году власти США заблокировали мобильное приложение и сайт компании в рамках борьбы с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране.

Ранее Binance объявила об уходе из РФ и продаже российского бизнеса компании CommEX. Все активы российских пользователей перенесут на платформу CommEX, этот процесс займет до одного года. Все данные пользователей находятся под надежной защитой, заявили в Binance. В течение следующих нескольких месяцев будут закрыты все биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ. Причиной ухода в компании назвали несовместимость ее стратегии с работой в России.

По мнению экономиста и финансового аналитика Михаила Беляева, альтернативой Binance могут стать открытые интернет-каналы, которые предоставляют информацию о купле-продаже криптовалют. По его словам, занимающиеся этим вопросом люди найдут лазейки и для них новость об уходе компании из РФ не является катастрофой.