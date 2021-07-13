Стало известно, что будет с плавающей ставкой по кредитам

В Госдуму внесли законопроект о запрете плавающей ставки на некоторые виды кредитов. Это может произойти 1 апреля 2022 года. Соответствующий документ размещён на сайте Государственной думы.

Основная цель законопроекта заключается в снижении объёмов просроченной задолженности граждан. Если закон будет принят, то плавающую ставку нельзя будет применять к кредитам сроком более 20 лет или менее одного года, отмечается в сообщении.

При этом граждане, которые взяли длительные кредиты, могут избежать увеличения суммы своего долга. Кто же брал средства у банка на короткий период, избегут выполнения дополнительных условий.

Кроме того, чем больше срок кредита, тем выше риск изменения ставки. Даже незначительное колебание может привести к серьёзному увеличению конечной суммы, которую отдаст заёмщик. При этом люди не всегда трезво оценивают результат изменения процентной ставки, что в конечном итоге ведёт к увеличению числа просрочек перед банком.

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