Стало известно число выданных микрозаймов в России с начала года

С января по май 2021 года россияне получили более 10,5 миллиона микрозаймов. Об этом сообщает Russia Today.

При этом, по статистике за 2019 год, граждане России получили более 18 миллионов кредитов, а уже за 2020 год их количество выросло до 19 миллионов.

Эксперты отмечают, что последние несколько месяцев уровень выдачи займов «до зарплаты» колеблется от 2,1 до 2,3 миллиона в месяц. Однако темпы выдачи постепенно снижаются, говорится в сообщении.

На сегодняшний день наибольшей популярностью у россиян пользуются небольшие суммы. Больше всего людей берут до зарплаты от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что коллекторы активнее взялись за долги молодых россиян. Банки и микрофинансовые организации стали чаще продавать проблемные долги молодых клиентов.

Также стали известны причины повышения размеров среднего потребкредита. Это связано с падением доходов населения.