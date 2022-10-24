Аналитики дали ответ, повысит ли Центробанк ключевую ставку 28 октября Аналитики Bloomberg заявили, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку 28 октября

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Большинство аналитиков полагают, что на заседании 28 октября совет директоров Банка России не будет менять ключевую ставку и оставит ее на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg и прогнозов экспертов, которые изучил РБК. До этого ЦБ с середины марта шесть раз подряд принимал решения по ее снижению с первоначального показателя 20%.



16 из 20 аналитиков, принявших участие в опросе Bloomberg, полагают, что по итогам заседания ключевая ставка останется неизменной — 7,5%. Еще трое считают, что российский ЦБ может снизить ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25%. Один эксперт допускает, что Банк России, как и на заседании в сентябре, выберет шаг в 50 базисных пунктов и опустит ставку до 7%.



Как отметил экономист Совкомбанка Михаил Васильев, на заседании в Совете Федерации 18 октября зампред Банка России Алексей Заботкин повторил нейтральный сигнал о дальнейших действиях по итогам сентябрьского заседания ЦБ. Кроме того, падение потребительского спроса из-за геополитического обострения и частичной мобилизации может выступить дезинфляционным фактором в ближайшие недели. Дезинфляционный эффект также оказывают сокращение ВВП и уровня кредитования в банковском секторе, поэтому, по словам экспертов, причин повышать ставку нет.

В свою очередь директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко допускает, что ставка может быть и снижена до 7,25%: несмотря на рост инфляции в отдельных категориях товаров, люди стали уделять больше внимания сбережению, а не потреблению, что снижает проинфляционные риски.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых 16 сентября. Финрегулятор отметил, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, что связано в том числе со сдержанным потребительским спросом.