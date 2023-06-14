В IT-компании «Аквариус» объяснили желание ограничить западную технику в РФ Член IT-компании «Аквариус» Титов: запрет параллельного импорта гаджетов позволит развиться отечественной технике

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Член правления российской IT-компании «Аквариус» Дмитрий Титов поддержал идею отечественных компаний о запрете параллельного импорта западных компьютеров и гаджетов. Об этом он заявил NEWS.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что запрещать ввоз устройств конкретных брендов неэффективно, так как те же компьютеры и гаджеты после этого ввезут под другими названиями. Запрету, по его мнению, должны подвергнуться целые внешнеторговые категории товаров, например портативные компьютеры.

Запрещать параллельный импорт [западной вычислительной техники] точно надо. Если у кого-то будут проблемы [с наличием такой техники], всегда можно обратиться в Минпромторг за отдельным специальным разрешением или в другие уполномоченные ведомства, которые может назначить власть, — сказал Титов.

На вопрос о том, не подорожает ли в такой ситуации отечественная компьютерная техника, лишившаяся конкурентов, Титов ответил положительно. Он подчеркнул, что не ждет сильного подорожания, а небольшое подорожание приведет к тому, что в бюджет и на развитие IT-отрасли пойдет больше налогов с продажи отечественных устройств

Ранее стало известно, что компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других), хотят ограничить ввоз по параллельному импорту техники компаний HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минпромторге подтвердили обсуждение инициативы.

В Минэкономики рассматривают более расширенный список. В дополнение к перечисленным выше брендам из перечня предлагается убрать IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro. Некоторые эксперты, опрошенные NEWS.ru, ждут, что при запрете параллельного импорта устройств этих компаний отечественные аналоги могут подскочить в цене на 15%.