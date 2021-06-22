Стали известны главные проблемы финансового рынка в России

Эксперты назвали главные проблемы на финансовом рынке в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий доклад Национальной ассоциации участников финансового рынка (НАУФОР) и ученых РАНХиГС.

К ним специалисты отнесли нехватку участия физических лиц и снижение конкуренции при неудовлетворительном инвестиционном климате. Эксперты отмечают, что россияне только начали выходить на финансовый рынок, поэтому число «реальных» инвесторов невелико.



Кроме того, негосударственные пенсионные фонды не конкурируют за доходность, интерес российских компаний к привлечению капитала падает, а объёмы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов являются недостаточными.

Отмечается, что власти активно обсуждают, как в дальнейшем развивать фондовый рынок. Соответствующие законопроекты разрабатывают Центральный банк и Госдума.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев назвал негативные последствия повышения ключевой ставки Банком России на 0,5 процентного пункта.