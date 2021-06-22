Стали известны главные проблемы финансового рынка в России

Эксперты назвали главные проблемы на финансовом рынке в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий доклад Национальной ассоциации участников финансового рынка (НАУФОР) и ученых РАНХиГС.
К ним специалисты
Кроме того, негосударственные пенсионные фонды не конкурируют за доходность, интерес российских компаний к привлечению капитала падает, а объёмы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов являются недостаточными.
Отмечается, что власти активно обсуждают, как в дальнейшем развивать фондовый рынок. Соответствующие законопроекты разрабатывают Центральный банк и Госдума.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев назвал негативные последствия повышения ключевой ставки Банком России на 0,5 процентного пункта.