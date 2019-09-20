https://static.news.ru/photo/fe1f3aa4-dba0-11e9-b586-fa163e074e61_660.jpg Фото: TV Zvezda/Global Look Press

В компании «АльфаСтрахование» сообщили, что страховые убытки за аварийную посадку в кукурузном поле лайнера «Уральских авиалиний» и сгоревший в Шереметьево SSJ 100 обошлись ей в $90 млн. Эту сумму страховая компания выплатит за потерю лайнеров перевозчикам и лизинговым компаниям, выплаты пассажирам в неё не входят.

Страховая выплата по авиакаско за не подлежащий восстановлению самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, который, вылетев из аэропорта Жуковский 15 августа, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в кукурузном поле, составит $46,1 млн, — сообщает РБК.

Второй по масштабу страховой убыток за этот год связан со сгоревшим в аэропорту Шереметьево самолётом «Аэрофлота». SSJ 100 был застрахован на $43,5 млн в «АльфаСтраховании» и «Согазе».

Как писал News.ru, авиакомпания «Аэрофлот» заплатит каждому сотруднику, оставшемуся в живых после катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, по три миллиона рублей. Четырём пострадавшим пассажирам компания перечислила по 2 млн рублей, ещё 1 млн рублей получил пассажир, которому не понадобилась госпитализация. Семьям погибших планируется выплатить по 5 млн рублей.

SSJ 100 совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа.