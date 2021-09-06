Стали известны возможные потери «Русала» из-за переворота в Гвинее

«Русал» из-за военного переворота в Гвинее может потерять одну треть от производства алюминия. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник в отрасли.

Он заявил, что риски сокращения сырьевого потока для производства алюминия реальные, как не было никогда раньше.

«Русал» потенциально может потерять одну треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда. Новых месторождений бокситов в стране [России — ред. NEWS.ru] нет. Если рассматривать возможности использования других источников сырья для производства глинозёма, то себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита, — рассказал источник.

Сама компания заявила о том, что готова эвакуировать сотрудников, если конфликт в Гвинее продолжит нарастать.

Ранее российский миллиардер, основатель РУСАЛа Олег Дерипаска рассказал, как государственный переворот в африканской Гвинее может повлиять на рынок алюминия