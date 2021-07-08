Россиянам назвали максимально подорожавшие продукты

В несетевой российской рознице в июне по максимальной скорости подорожания лидировали пельмени и газировка. Общее повышение цен в стране по сравнению с маем составило 1,2%. Такие данные назвали в компании «Эвотор», пишут РИА Новости.

За июнь 2021 года больше всего в России подорожали пельмени. Рост цен на продукт составил 3% за месяц, или 9% в годовом выражении. Это изменение эксперты связывают с возросшим спросом на свинину и увеличением цен на неё. Также в годовом выражении подорожал майонез. Его цена выросла почти на треть. А вот лимонад и прочие газированные напитки выросли лишь на 7%, отмечается в исследовании.

Также на 2% в среднем за месяц увеличилась цена на кефир, мясные полуфабрикаты, зефир. Всего 1% роста цены зафиксирован на сметану, маргарин и крупы. В целом в годовом выражении цены поднялись на 6,8%.

Ранее стало известно, что россиян предупредили о подорожании молока из-за жары. Аномальная жара и частичная засуха в некоторых регионах России привели к тому, что заготовки кормов для животных снизились на 15%.