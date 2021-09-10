Названы рискованные финансовые инструменты

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников назвал финансовые инструменты, к которым следует относиться с осторожностью. Например, к высокодоходным облигациям. Его слова приводит агентство ПРАЙМ.

Из-за того что высокодоходные облигации покупают на эмоциях, без анализа, на этом рынке вероятны сильные перекосы. Эксперт напомнил, что ставка Центробанка выросла, облигации федерального займа отреагировали, а высокодоходные облигации остались на прежних доходностях.

Кроме того, стоит быть внимательными по отношению к акциям средних и малых компаний Китая.

В последнее время было много информации о фальсификации отчётностей в мелких и средних компаниях Китая, поэтому их реальную устойчивость сложно определить, — рассказал Верников.

При покупке акций стартапов он советует обращаться для оценки к профессионалам. Тем же, кто ищет финансовую надёжность, в сентябре и октябре стоит «сидеть в бондах». Финансовый год в США заканчивается в конце сентября.

Ранее финансист назвала «неубиваемый» способ обеспечить себя деньгами. Это вложения в недвижимость, лучше всего — в офисы, торговые помещения и склады.