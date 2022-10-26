Стали известны претенденты на покупку российских активов IKEA РБК: АФК «Система» претендует на покупку российских активов IKEA

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Корпорация АФК «Система» и девелопер «ПИК» претендуют на покупку предприятия IKEA в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к одной из сторон переговоров. В частности, известно, что заводы шведской компании посетили представители Segezha Group, которая входит в АФК, для проведения всестороннего анализа бизнеса.

По словам органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, осмотры предприятий потенциальными покупателями активов шведской компании не афишируются.

Делегации очень быстро проходят по цехам, бросают взгляды и куда-то исчезают. <...> По косвенным признакам мы узнали, что это Segezha. Работники скидывали информацию, смотрели номера машин, которые приезжают к нам на стоянку, — пояснил Илларионов.

Кроме того, источник РБК среди шести компаний, претендующих на покупку активов IKEA, назвал девелоперскую группу «ПИК» и австрийский концерн Kronospan.

Ранее Александр Илларионов сообщил NEWS.ru, что покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Великом Новгороде интересуются шесть организаций. По его словам, потенциальные покупатели уже осматривают производственные здания и в ближайшее время они могут быть проданы. Несмотря на это, IKEA держит в тайне решение о покупке. Также он рассказал, что сотрудники производственных предприятий вышли на работу.

Некоторое время назад главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России в связи с приостановлением своей деятельности на территории страны. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети. Еще одной причиной затруднительной для компании ситуации топ-менеджер назвал инфляцию.