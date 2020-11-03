Стали известны планы ОПЕК по добыче нефти при коронавирусе

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК обсуждают будущее сокращение добычи нефти на фоне распространения коронавируса. В странах, входящих в картель, полагают, что рост заболеваемости COVID-19 на Западе может ударить по спросу на нефть.
Также не исключаются новые ограничения в Европе. Об этом
При этом президент конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар рассказал, что его страна, а также Россия и Ирак выступили со своим предложением к организации экспортёров. Его суть заключается в сохранении уровня добычи нефти на первые месяцы 2021 года,
По данным издания, Аттар предупредил, что 17 ноября возможно принятие решений, которые не позволят ценам на нефть упасть ниже $40 за баррель. В этот день состоится заседание межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США продолжат делать ставку на сланцевую нефтедобычу вне зависимости от итогов президентских выборов. Так полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Прогнозы обещали сланцевикам тяжёлую жизнь в случае прихода к власти Джо Байдена. Масла в огонь подливал и Дональд Трамп, намекая, что его соперник может запретить добычу методом гидроразрыва пласта.