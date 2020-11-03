Стали известны планы ОПЕК по добыче нефти при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/989721e6-1e58-11eb-af33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК обсуждают будущее сокращение добычи нефти на фоне распространения коронавируса. В странах, входящих в картель, полагают, что рост заболеваемости COVID-19 на Западе может ударить по спросу на нефть.

Также не исключаются новые ограничения в Европе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом президент конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар рассказал, что его страна, а также Россия и Ирак выступили со своим предложением к организации экспортёров. Его суть заключается в сохранении уровня добычи нефти на первые месяцы 2021 года, уточняет Algieri Press Service.

По данным издания, Аттар предупредил, что 17 ноября возможно принятие решений, которые не позволят ценам на нефть упасть ниже $40 за баррель. В этот день состоится заседание межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США продолжат делать ставку на сланцевую нефтедобычу вне зависимости от итогов президентских выборов. Так полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Прогнозы обещали сланцевикам тяжёлую жизнь в случае прихода к власти Джо Байдена. Масла в огонь подливал и Дональд Трамп, намекая, что его соперник может запретить добычу методом гидроразрыва пласта.