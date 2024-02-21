Названа компания, которой Danone продаст российский бизнес FT: Danone планирует продать российский бизнес компании «Вамин» из Татарстана

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Завод компании Danone в Самаре

Danone планирует продать российский бизнес компании «Вамин» из Татарстана, сообщает Financial Times со ссылкой на документы. Отмечается, что активы холдинга временно переданы Росимуществу.

Группа по производству молочных продуктов Danone хочет продать обновленную компанию Life & Nutrition российской молочной компании «Вамин», принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову. Мингазов был назначен членом совета директоров Life & Nutrition этим летом, — говорится в материале.

В октябре 2022 года Danone объявила о своем намерении выйти из бизнеса по производству растительных и молочных продуктов в России. Генеральным директором российской дочерней компании стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

Президент России Владимир Путин 16 июля 2023 года перевел долю Danone во временное управление Росимущества. Ведомству перешли 83 292 493 обыкновенные акции «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».

Financial Times позже писала, что работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Закриева можно описать фразой: «MBA без пистолетов». При этом отмечалось, что прежние топ-менеджеры все еще активно участвуют в операционной деятельности.