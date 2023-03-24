Стали известны перспективные сферы партнерства России и Китая Опрос МИРЭА: микроэлектроника станет самой перспективной сферой партнерства России и Китая

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Совместные разработки в сфере электроники могут стать самой перспективной сферой партнерства России и Китая, согласно результатам опроса РТУ МИРЭА. Респонденты считают, что микроэлектроника останется востребована в ближайшее время. В беседе с Lenta.ru ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что совместная работа России и Китая даст возможность двум странам стать технологически суверенными государствами.

Безусловно, плоды совместной деятельности можно будет увидеть не одномоментно, предстоит масштабная работа. Уверен, что вектор сотрудничества, обозначенный во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, приведет нас к статусу технологически суверенных государств, заручившихся поддержкой надежного партнера, — пояснил ректор.

Согласно опросу, эксперты также выделили совместные разработки для авиации и техники. По их мнению, Китай совместно с Россией будет заниматься созданием новых моделей тяжелой техники и модернизацией уже существующих образцов. Третье место занимает развитие телекоммуникаций и искусственного интеллекта. Это связано с тем, что государства смогут совершить качественный скачок в развитии технологий, так как каждая страна обладает компетенциями.

Участие в опросе приняли 120 специалистов, среди которых профессорско-преподавательский состав технологических вузов России, а также представители российских и китайских компаний.

Китаист Леонид Ковачич ранее назвал главный страх Запада из-за сближения Китая и России. По его словам, Запад понимает, что ему не удастся победить союз двух своих главных геополитических противников.