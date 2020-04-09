Стали известны параметры новой сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/97fef662-7adb-11ea-b563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники ОПЕК+ согласились в мае-июне 2020 года уменьшить добычу суммарно на десять миллионов баррелей в сутки. При этом сделка вступит в силу только после согласия Мексики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

На данном этапе производственные обязательства составили 6,085 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК и 3,915 миллиона баррелей в сутки для стран, не входящих в ОПЕК, — цитирует агентство свой источник.

Отмечается, что во второй половине 2020 года суммарное сокращение добычи составит восемь миллионов баррелей, или 18% от уровня октября 2018 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн б/с. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. б/с.