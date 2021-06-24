Назван размер новых выплат беременным и семьям с детьми от 8 до 17 лет

Два новых пособия семьям начнут выплачивать с 1 июля. Они коснутся беременных женщин и семей с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда (ПФР).

Новые выплаты будут предоставляться женщинам, которые встали на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности, а также отцам и матерям одиночкам, которые сами воспитывают детей от 8 до 17 лет. Сумма выплат зависит от минимального прожиточного минимума, установленного в регионе.

Например, в Карелии сумма выплат семьям с одним родителем будет 6 909 рублей 50 копеек, то есть половина от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Соответственно выплата беременной женщине составит 5 446 рублей. Это половина от прожиточного минимума трудоспособного в регионе, отмечается в сообщении.

Кроме того пособие имеет право получать те семьи, чей доход менее прожиточного минимума на одного человека. Также для назначения пособия учитывается и общая оценка нуждаемости той или иной семьи. Сами критерии оценки и сроки рассмотрения заявлений появятся позже.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, что за каждый год службы в армии начисляется 1,8 баллов пенсионного коэффициента. Время нахождения в армии учитывается в стаже.